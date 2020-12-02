【有片：選股王】龍工也值得留意

港股今早表現反覆偏軟，但新經濟股沽壓沉重。恒指高開102點向下，曾經倒跌188點，低見26379點反彈，半日收報26548點，跌18點；國指跌0.64%，大市成交826億元。

藍籌股平保（2318）保持強勢，再升近1%；匯控（0005）升4%，渣打（2888）亦升4%。另有個別半導體、手機部件、光伏、濠賭、啤酒、物管、內銀券商或重型機械股做好。不過，整體的沽壓較大，美團（3690）跌半成，汽車股捱沽，比亞迪股份（1211）、吉利（0175）跌逾半成。個別光伏、消費明顯下跌，信義光能（0968）跌半成；頤海（1579）、李寧（2331）跌逾3%。教育、醫藥、生物科技股沽壓較大。

日前提到的中聯重科（1157）上破多年高位後升勢持續，行業的好景料可延續明年上半年，龍工（3339）也可以受惠，也值得留意。龍工上半年業績受到疫情不同程度影響，但第二季業務恢復，減輕業績下滑，半年收入跌不足半成，純利增半成以上。內地11月挖掘機銷量增速料達六成，預計明年上半年銷售保持雙位數增長。龍工可以受惠。

股價方面，龍工昨天急升後今早有回吐，預料20天線約2.3元有支持，中線有望上試2.5元水平。低收20元先行止蝕。

劉思明

投資版副主編