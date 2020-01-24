香港會計師公會每年一度評選企業管治獎、可持續及社會責任獎等獎項，今日宣布評審結果。嘉道理家族旗下中電（0002）成最大贏家，斬獲藍籌組可持續獎項大獎、藍籌組企業管治獎白金獎，同時獲頒20周年企業管治大獎的特別獎項。 公會會長江智蛟大讚中電，指其在行業同儕中領先，而作為家族企業，可將企業管治做到這一水準，是值得表揚。不過江智蛟亦表示，本次未頒發任何鑽石獎，相信各公司仍有進步空間。

其他不同組別的企業管治白金獎項得主，包括機管局、希慎興業（0014）、保誠。其他部分獎項得主見附表。值得留意的是，獲獎上市公司多數仍屬公用事業、地產等傳統行業，港交所近年力捧的新經濟企業則寥寥。科技、醫藥股中獲獎的，僅有瑞聲科技（2018）及藥明生物（2269），且均為評審嘉許獎。

企業管治大獎籌委會主席、禮恒會計師事務所董事鄧苑儀表示，自港交所設下環境、社會和公司管治（ESG）報告要求以來，上市公司在籌備可持續發展報告方面進步明顯，部分公司亦已在「公司策略」一節的披露中，加入可持續發展的願景。她表示，未來要進一步提升可持續披露，公司應思考如何將ESG融入公司前景，且要定期審視港交所提出的指標（KPIs）是否達成。

至於企業管治方面的提升空間，大獎評審團評判、香港特許秘書公會理事容韻儀表示，重點仍是董事會的組成、更生等。她指出，部分公司獨董在同一公司任職時間較長，雖然未必代表獨立性一定降低，但公司有必要解釋。她亦指出，除董事會女性比例仍偏低外，留意到部分公司人才類型亦不夠多元，例如不具備科技型人才。她建議，公司應在委任獨董時，披露該名人士對公司策略的重要性，而並非只是簡單滿足基本需求。

表：部分香港會計師公會企業管治大獎、可持續及社會責任獎得主摘錄

企業管治獎：

公營及非牟利機構組別：積金局（評判嘉許）、證監會（金獎）、機管局（白金獎）

H股及內地企業組別：聯想、周大福（金獎）

非藍籌大市值組別：藥明生物（評判嘉許）、保誠（白金獎）

藍籌組別：領展（評判嘉許）、港交所（金獎）、中電（白金獎）

可持續及社會責任獎：

公營及非牟利機構組別：渠務署、機管局（評判嘉許）、賽馬會（大獎）

H股及其他內地企業組別：瑞聲科技（評判嘉許）、維他奶、中移動（大獎）

非藍籌大市值組別：太古地產（大獎）

藍籌組別：中電（大獎）

記者：馬迪帆