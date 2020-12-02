指數股趁市旺抽水 恒指半日跌18點 失10天線 恒大物業潛水
文章日期：2020年12月2日 12:17
多隻股份趁大市高位配股，雖然美股創新高，恒指今早高開102點見半日高位後持續向下，最多曾跌188點或0.71%，10天線(26572.47點)得而復失。
恒指半日跌18點或0.07%，報26548點，成交金額826億元；國指跌67點或0.64%，報10591點。恒生科技指數收報7899點，跌1.08%。
藍籌18隻升，29隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升3.9%，收報42.6元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點；吉利（0175）跌5.08%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）跌0.69%，收報574元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
多隻股份高位配股，其中不乏指數股。恒指、國指、科指成分股小米（1810）以下限定價抽水，今早開市前突然停牌，但仍有買賣盤輸入，開市前按盤價跌近4%。
國指成分股龍湖（0960）下限47元配股，折讓7.48%，今早跌穿配股價，曾跌最多12.2%，是2015年7月8日後最大跌幅，收報45.1元，跌11.22%。
早前熱炒至創新高的比亞迪（1211）亦向中證監申請增發H股，半日收報171.8元，跌8.42%。其他汽車股亦向下，吉利汽車（0175）收報20.55元，跌5.08%；長城汽車（2333）收報15.18元，跌3.68%；廣汽集團（2238）收報8.07元，跌2.42%。
恒大物業（6666）今早上市，定價8.8元。半日收報8.72元，跌0.909%。
半新股康方生物科技（9926）最多折讓7.3%配舊股，籌資1.21億美元。半日收報24.25元，跌4.3%。
富力（2777）11月合約銷售總金額 按年升7%。半日收報10.06元，跌0.4%。
傳媒股反彈，有線（1097）收報0.069元，升7.81%；壹傳媒（0282）收報0.236元，升3.96%；萬華媒體（0426）收報0.124元，升1.64%。昨日上升的電視廣播（0511）收報8.01元，跌1.6%。
破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.84元，收報3.79元，升0.53%；高偉電子（1415）創52周高，見5.73元，收報5.64元，升18.24%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見16.98元，收報16.78元，升7.43%；紫金礦業（2899）創52周高，見8.25元，收報7.91元，升0.89%。
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