內房股龍湖（960）近年股價水漲船高，不過公司及大股東兼主席吳亞軍昨以折讓價約7.48%配售1億股，令龍湖股價今日曾急挫12.2%，是2015年7月8日後最大跌幅，當日跌幅為24.11%。早市收報45.1元，仍跌11.22%。券商銀河聯昌認為，儘管龍湖未具體說明配股用途，但認為將進一步鞏固其財務狀況，並為未來潛在併購鋪路，特別是「三道紅線」實施後併購機會更多。

該行提到，吳亞軍主要出售她過去幾年在二級市場上購買的股票，故其在龍湖持股基本上保持不變。

銀河聯昌表示，誠然龍股的估值並不便宜，較主要同行溢價40至50％，但其溢價非得之無由，由於公司未來三至五年的每股收益仍以雙位數增長﹔其質量及規模兼備且可觀的投資物業組合，主要是購物中心的利潤貢獻將增加，估計其收益租金收入將在未來3年年增長30-40％﹔同時集團未來1-2年有潛在分拆物業管理業務可能，該業務估值亦高。

基於上述原因，該行維持對龍湖「買入」評級及目標價57元，是行業大型股中的首選，並認為今日的股價調整可為長線投資者提供了一個很好的買入點。

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