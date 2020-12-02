荷寶資管發布2021年中國投資展望，中國首席投資總監魯捷表示，下仼美國總統很可能由拜登勝選及出現美國國會分裂情況，相信他會理性處理中美關係，未來美方對中方態度及政策會有更多預見性，但要留意現任總統特朗普任期仍有一個月，有可能會有懲罰政策並對中國企業造成影響。

早前中國與14個國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），連同中國的15個國家國內生產總值（GDP）佔全球30%，因此即使面對美國關稅問題，中國仍可保持多邊進出口貿易。除此之外，美國投資者持有大量中國股票，再加上中國是率先走出新冠病毒疫情陰霾的國家，經濟活動正在迅速回復，都會令人民幣持續強勢，同時會吸引更多資金流入股債市場，流動性增加。

從數據顯示，中國生產物價指數（PPI）正由低位反彈，因此預期明年中國製造業強勢。另外由於疫情，以致今年國民儲蓄比率大幅上升，儲蓄比率由2019年的32%上升至今年的37%，因此預期明年消費可能會回復至疫情前水平，這將會有利線上銷售、電子貿易及線上教育等行業。另外由於疫情限制旅遊，資金將會留在國內消費，並且利好國內品牌。

明年消費及工業復蘇將會為A股帶來支持，預期工業可為股市帶來32%貢獻，消費行業可帶來15%貢獻。A股股票策略方面，公司將會有75%投資於新經濟板塊，其餘25%投放於舊經濟板塊。當中有37%投資消費升級、25%投資結構性改革行業。

記者：黃清瑤

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