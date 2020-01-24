港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升2.97點子至0.17804%，是2020年11月6日後最高，當日報0.20881%。而對上一次連升6日是2020年9月22日，當日拆息報0.53714%。

港元現報7.7531元貶值13點子，曾貶值最多13點子，報7.7531元，亦曾升值最多3點子，報7.7515元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.93點子至0.04554%；1星期HIBOR升0.07點子至0.07268%；2星期HIBOR升1.17點子至0.09554%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.30679%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.54071%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.6975%。

美元指數現報91.167貶值0.146點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.15338%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0247%，連續3日擴闊，利差是2020年11月09日後最高，當日差距為0.0401%

對上一次連續3日擴闊，是2020年10月21日，當日利差報0.2889%。

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