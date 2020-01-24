美股向上，恒指今早高開102點或0.39%，報26670點，重上10天線(26584.61點)，成交金額95億元；國指今早高開20點或0.2%，報10680點。恒生科技指數開市報7998點，升0.16%。

藍籌23隻升，17隻下跌，10隻無升跌。匯控（0005）升2.32%，報41.95元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；銀娛（0027）跌2.24%，報59元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒大物業（6666）今早上市，定價8.8元。開市報8.84元，升0.45%。

小米（1810）以下限23.7元配股，折讓9.4%，籌237億元。開市前突然停牌。

龍湖（0960）下限47元配股，折讓7.48%。開市報46.25元，跌8.96%。

比亞迪（1211）向中證監申請增發H股。開市報178.5元，跌4.85%。

半新股康方生物科技（9926）最多折讓7.3%配舊股，籌資1.21億美元。開市報24.25元，跌4.3%。

富力（2777）11月合約銷售總金額 按年升7%。開市報10.2元，升0.99%。

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