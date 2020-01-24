美國參議院一個兩黨小組提出規模約9000億美元的刺激計劃，使國會推出新刺激方案的希望重燃，加上新冠疫苗進展積極，輝瑞與BioNTech尋求歐盟批准新冠疫苗，如若獲准可能年底前上市。英國或在聖誕節前啟動輝瑞疫苗接種。利好消息下，美股向上，其中標指、納指齊歷史及收市價新高。

道指高開158點見全日低位後，最多曾升444點或1.5%。標指曾升最多1.57%，高見3678.45點，創上市新高，收市升1.13%，創收市價計新高；納指曾升最多1.7%，是2020年11月11日後最大升幅，高見12405.787點，創上市新高收市升1.28%，創收市價計新高。

道瓊斯工業平均指數收漲185點，升幅0.63%，報29823點。標普500指數收漲40點，升幅1.13%，報3662點。納斯達克綜合指數收漲156點，或1.29%，報12355點。

聯合健康升1.4%，報341.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而salesforce跌1.81%，報241.35元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報122.72元，升3.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1795.36元，升2.33%，亞馬遜收市報3220.08元，升1.64%，Facebook收市報286.55元，升3.45%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，報391點。德國DAX指數收漲0.69%，報13382點；法國CAC 40指數漲1.15%，報5581點；英國富時100指數收漲1.9%，報6384點。