政府發行的銀色債券今日起接受認購，由於是次保證息率調高至3.5厘，有銀行指市場反應較去年踴躍。招商永隆銀行透露，該行客戶最高認購金額為達1000萬元，即認購1000手。而工銀亞洲亦透露，最多有客戶一次過認購200萬元，即200手。上述均遠遠超過政府講明的分配上限100手。

招商永隆指，該行昨日總認購銀債的金額達4000萬元，較上次首天銀債總認購金額增加7.3倍，且最高認購金額為1000萬元。平均每名客戶認購37萬元，有47%經電子渠道認購。

工銀亞洲指，該行銀債總認購金額較2019年認購首日上升超過10倍，每人平均認購金額約37萬元，即人均抽37手，這數據較去年首日增近3倍。其中，首日認購最高金額約為200萬元，即200手。工銀亞洲零售業務部副總經理尹可豐表示，在現時低息環境下，銀債雖不設二手市場交易，但每6個月派息一次，加上保證最低息率上調至3.5厘，較iBond的2厘及現時市場上普遍定存利息為高，對銀髮族而言具有一定吸引力。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌則透露，該行全日認購金額為2019年首日的4倍，每人平均認購手數增加至超過25手，即逾25萬元。該行指，已增加7成合資格員工處理相關交易，並於分行設立專櫃，目前有近8成客戶經分行認購，但該行提醒，今年新增了手機銀行渠道以便認購。

匯豐發言人則表示，客戶對新一批銀色債券的認購反應非常踴躍，開售首日經匯豐認購的數目較去年上升，平均認購金額上升一倍。此外，經該行數碼渠道的申請顯著上升。

今年是政府第5次發行銀債，供65歲或以上人士認購，目標額度由以往的30億元大幅提高至100億元，更視乎反應最多增發至150億元。每手1萬元，保證息率由去年的3厘調高至3.5厘。認購期由12月1日至12月11日下午2時。

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