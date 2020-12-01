帶起內地「盲盒」潮流的玩具商泡泡瑪特（9992）今日起招股，雖然早前京東健康（9618）已鎖定本地千億資金，但該股仍錄得近400億元孖展。公開發售集資額6.27億元，僅計孖展，公開發售超購61倍。泡泡瑪特招股期至周五（4日）止，公司擬12月11日掛牌。

本報統計本地7家券商數據，其中富途借出80.17億元，輝立借出60億元，耀才借出50億元，英皇借出35億元，信誠借出30億元，凱基借出28億元，時富借出5億元。此外，有券商數據顯示，華泰國際借出100億元。上述8間券商，共計錄得388.17億元孖展。

泡泡瑪特今日上載招股書，其中顯示，公司未有引入基石投資者。公司成立僅10年，曾於新三板掛牌，隨後退市轉攻香港。上市前融資輪（Pre-IPO）投資者包括紅杉資本、正心谷資本（Loyal Valley Capital）、嘉御基金、華興資本等。其中紅杉資本為第二大股東。

招股書顯示，截止今年6月底，公司收益按年增51%至8.18億元人民幣（下同）。今年上半年純利錄得1.41億元，按年增24%。期內毛利率錄得65.2%，按年增4.4個百分點。期內純利率錄得17.3%，按年增3.6個百分點。

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