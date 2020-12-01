視像會議軟件商Zoom公布截至10月底止的第三季業績，期內純利按年急升88.9倍，錄得1.98億元（美元，同下）。收入按年升367%至7.77億元，勝市場預期的6.94億元。毛利按年升281%至5.18億元。

期內，擁有超過10位員工的客戶約有43.37萬名，按年增長 485%。1,289 位客戶在過去12個月，共佔集團總收入超過十萬元，按年增加136%。目前Zoom全球擁逾3800名員工。據彭博報道指，Zoom 預計未來的收入增長會進一步放緩，第三季經調整後的毛利率為68.2%，與去年同期的82.9%比較，毛利率按年減少14.7個百分點。而與次季的毛利率72.3%比較，毛利率按季減少4.1個百分點。受消息拖延，Zoom股價於盤後下跌5.3%。

集團預計，第四季度的收入介乎在8.6億元至8.11億元之間，全年總收入在25.75億元至25.8億元之間。

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