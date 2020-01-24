港交所宣布，今日正式推出旗下可持續金融產品平台「STAGE」（Sustainable and Green Exchange，可持續及綠色交易所），設有產品資訊、可持續研究等頁面。港交所於6月起宣布計劃，年度推出平台，現時涵蓋29隻可持續產品。

根據平台資料，產品類別暫僅包括可持續債券及環境、社會和公司治理（ESG）專題的交易所買賣基金（ETFs）。港交所表示，產品涵蓋範圍日後會逐漸擴大至香港及其他地區不同行業發行人，以及更多資產類別。

港交所表示，債券及產品發行人可自願加入STAGE平台，向投資者提供更多產品資訊。若選擇加入，須就有關產品作更多自願披露，包括所得款項用途報告、發行後的年度報告等。

舉例而言，平台上涵蓋的債券，政府債有港府發行的綠債，公司債則包括港鐵（0066）、太古（0019）、中銀多間分行發行的債券等。每隻債券均披露發行通函、發行後續報告、框架文件及獨立評審等信息。並非所有債券都屬綠債，亦有疫情債、社會責任債等其他ESG類別。

至於兩隻平台涵蓋的ETF，則分別為海通近期推出的海通MSCI中國A股ESG ETF以及未來資產推出的GLOBAL X中國潔淨能源ETF。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，希望透過設立STAGE，提升綠色及可持續投資產品的知名度、流通性及透明度等，支持亞洲可持續金融市場進一步增長。她表示，最終目標是導引資金流向可持續金融，支持本地市場向可持續發展方向轉型過渡。

記者：馬迪帆

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