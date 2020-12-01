強積金推出20周年，積金局主席黃友嘉在強積金研討會上表示，截至今年10月強積金的總資產逾1萬億元，其中有3200億元是扣除收費和開支後的回報，年率化回報為3.9%，高於同期1.85通脹率。強積金收費率已由2007年12月時的2.1%，降至現時的1.45%。當局會繼續推動降低收費，並研究擴大投資框架。

積金易電子平台（eMPF）即將推出，積金局副主席及行政總監羅盛梅預計，若全數受託人使用，可帶動強積金收費率可下降0.02個百分點，每年節省20億元的顯著收費，成員用於投資可以帶來不錯回報。平台將可令交易實時化，成員半自由行轉換受託人不需等待10天，亦可避免成員在轉工後留下太多個人賬戶，她指目前未有申索的強積金多達49億元。

勞工及福利局局長羅致光曾提及會提交取消強積金對沖長期服務金的修例草案，出席研討會的香港總商會總裁梁兆基表示，政府應同時檢視長期服務金、遣散費等安排，目前的對沖機制有助紓緩企業資金周轉壓力。他指強積金制度成立20周年，是適合時機檢討整個機制，例如延後法定退休年齡、政府為低收入人士供款等。

記者：歐陽偉昉

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