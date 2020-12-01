政府統計處公布，10月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌8.8%至274億元，勝市場預期下跌10.3%。首10個月計，零售業總銷貨價值按年下跌27.0%。扣除其間價格變動後，10月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌9.3%，首10個月總銷貨數量臨時估計較按年下跌28.3%。

按零售商類別計，10月食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌6.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌26.6%；藥物及化妝品下跌39.5%；服裝下跌11.2%；電器及其他未分類耐用消費品按年跌24.4%。

民生類產品保持升勢，超級市場貨品銷貨價值上升2.6%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升7.7%；新鮮蔬果升21.4%。亦有其他類別錄得升幅，百貨公司貨品銷貨價值上升11.7%；其他未分類消費品上升19.8%；汽車及汽車零件上升13.1%；傢具及固定裝置上升13.0%；書報、文具及禮品上升0.2%。

政府發言人表示，10月零售銷售按年跌幅收窄，反映該月的消費情緒因疫情穩定而好轉，以及基數較低。展望未來，香港第四波新冠肺炎疫情廣泛並迅速蔓延，或令零售業經營環境短期內再度轉差，政府會密切留意相關發展。

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