恒指10天線(26572.02點)得而復失，午後升幅曾擴大至320點高見26662點，收市升幅收窄，恒指收市升226點或0.86%，報26567點，成交金額1531億元，較上日減少36.38%；國指升113點或1.07%，報10659點。恒生科技指數收報7985點，跌0.42%。

藍籌27隻升，22隻下跌，1隻無升跌。友邦（1299）升3.83%，收報88.2元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻102點。

中生製藥（1177）績後重挫，曾跌最多13.85%，是2018年12月06日後最大跌幅，收市跌11.79%，收報6.88元，是2020年4月01日後收市新低，同時，亦是今日跌幅最大及拖低恒指跌幅最多的藍籌，拖低28點。

花旗伙HKTVmall推出憑分消費獎賞 最多可獲200元電子禮券，香港電視（1137）收報11.9元，跌2.3%。

調查機構指三星手機市佔續據榜首，小米（1810）首超蘋果入三甲，旗下Redmi Note 9系列今開售 銷量已破30萬。小米(收報26.15元，跌1.32%。

有線（1097）裁員約百人，收報0.064元，跌1.54%。其他傳媒股表現，壹傳媒（0282）收報0.227元，跌0.44%；毛記葵涌（1716）收報0.56元，跌1.75%；鳳凰衞視（2008）收報0.34元，無升跌；萬華媒體（0426）收報0.122元，跌1.61%；電視廣播（0511）收報8.14元，升2.52%；星島（1105）收報1元，無升跌；經濟日報（0423）收報1元，無升跌；世界華文媒體（0685）收報0.29元，跌3.33%；東方（0018）收報0.44元，無升跌。

澳門11月博彩毛收入跌幅略高於市場預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報15元，升2.18%；美高梅中國（2282）收報11.12元，跌1.77%；澳博控股（0880）收報9.08元，升0.11%；永利澳門（1128）收報13.46元，升1.82%；銀河娛樂（0027）收報60.35元，升2.29%；金沙中國（1928）收報32.6元，升2.52%。

新加坡香港旅遊汽泡爆破，東勝旅遊（0265）收報0.054元，跌15.63%；縱橫遊（8069）收報0.25元，跌3.85%。

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