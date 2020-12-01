德勤及澳洲會計師公會就跨境理財通發表報告，報告指出，目前共有16間中、港及外資銀行於大灣區和港澳三地設行，料開通初期會先開放這些銀行參與銷售理財產品。報告亦就遙距開戶、三地監管及產品銷售等方面提出意見。

德勤中國金融服務行業市場發展主管合伙人徐英偉指出，銀行在銷售理財產品的經驗和規則指引等方面均較成熟，以銀行為首階段主導理財通是合理選擇。他又指，在跨境開戶方面，如果可以親自跨境到銀行開戶，自然問題不大，但考慮到疫情，是否能夠讓投資者於本地銀行開戶，再由銀行將資金南向或北向跨境匯款，再在當地的理財通專屬帳戶進行買賣，這可能需要釐清。

澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東亦提到，如果直接進行跨境開戶，目前內地只有兩間中資銀行提供不用面對面方式的開戶程序，建議可以簡化及統一遙距開戶手續，或者利用科技去做到遙距驗證。

黃以東又指，香港金管局要求只有持牌人士才可銷售理財產品，內地則沒明確限制，因此亦建議三地金融部門在牌照制度或一些監管上提供更多指引或手則，以釐清風險。他又建議，開通初期應限制只能投資於有證監認可，以及非複雜理財產品，待運作順暢後才逐步擴大產品種類。

澳洲會計師公會大中華區分會會長劉明揚則指出，內地銀行帳戶分成三種類別，只有第二及第三類可購買理財產品，理財通專屬帳戶會歸入當中一類，還是獨立於三種類別，這亦需要釐清，此外投資者是一人一戶還是可以一人多戶，也要待進一步指引。另外，投資所得能否獲得稅務優惠，也是關注所在。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興則指，據2019年胡潤統計，廣東省有45萬高淨值家庭，每個家庭可投資額度600萬元（人民幣，下同），估計潛在投資能力總額達到2.7萬億元，而現時跨境理財通提出是總額度約3000億元，即南北向各1500億元，個人投資上限100萬元，相信運作一段時間後，個人投資上限會逐漸提高。

記者：陳子凌