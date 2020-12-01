中原按揭及經絡按揭的數據均顯示，中銀香港（2388）在11月囊括現樓與樓花的市佔率首位，並有望全年均保持第一的排名。

據中原的數據，2020年11月份銀行現樓按揭登記5,714宗，按月減少4.8%。大型銀行競爭力提升，四大銀行巿佔率按月增加2.3個百分點至佔77.6%，中銀香港巿佔率單月減少3.8個百分點，至佔25.8%，連續6個月成為單月冠軍；匯豐銀行巿佔率按月增加2.3個百分點至21.4%，保持排名第二。

樓花按揭方面，11月份登記600宗，按月增加8.1%。中銀香港有158宗樓花按揭登記，巿佔率26.3%，按月增加1.8個百分點，連續四個月高踞樓花按揭首位。匯豐銀行樓花按揭巿佔率按月大幅增加8.1個百分點，以巿佔率22.2%排名升一級至第二。

據經絡的數據，11月中銀香港現樓按揭市佔率達到24.2%，樓花按揭市佔率24.3%，均排名第一；匯豐銀行現樓按揭市佔率20.5%，樓花按揭市佔率為20.1%，均排名第二。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，疫情爆發第四波，政府亦開始進一步收緊限聚令，如疫情進一步惡化，料市民對樓市將持觀望態度，從而影響一二手市場交投，以及未來數月的現樓及樓花按揭宗數。

他又指，現時中銀香港首11個月的現樓市佔率為24.4%，匯豐銀行則為21.5%；樓花方面，中銀香港首11個月的市佔率為26.4%，匯豐銀行則為16.4%。因此他預料，中銀香港大機會問鼎全年現樓及樓花一哥。

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