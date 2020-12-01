金管局宣布，快速支付系統「轉數快」推出新功能，由2020年12月6日起，市民可經銀行以香港身份證號碼綁定銀行帳戶，以收取由機構發放的款項。但由於身份證號碼屬個人敏感資料，此項新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身份證號碼的機構發放款項之用。

新功能可以便利機構透過身份證號碼發放款項以應用於不同場景例如發放薪酬。市民可因應需要透過手機銀行或網上銀行界面進行登記，而有興趣使用此方式進行轉帳的機構可與轉數快參與行商討有關安排。

金管局指，由12月6日開始，市民可以透過銀行的網上或手機銀行，登記以身份證號碼綁定銀行收款帳戶。身份證號碼是一個獨一無二的永久性號碼，因此市民以身份證號碼綁定銀行帳戶後，便可以很方便地利用身份證號碼收取由機構發出的款項，較透過支票收款更有效率，亦不用提供銀行帳戶號碼，也能確保款項準確存入市民所持有的銀行帳戶，市民日後若想更改收款人戶口亦無需向有關機構作出更改。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，轉數快推出至今短短兩年發展迅速亦得到市民廣泛應用，系統已經錄得635萬個登記以手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼綁定帳戶作收款用途，顯示市民對使用轉數快識別代號收取款項有實際需求。是次的新功能可以進一步推動香港電子支付的發展。未來金管局會繼續提升系統的功能，亦會與業界進一步探索開拓更多應用場景。

轉數快的交易量持續錄得穩定增長，2020年10月平均每天處理452,000宗實時交易（相當於44億港元及4,400萬元人民幣），較去年底上升兩倍，亦較系統推出首個月（2018年10月）上升8倍。

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