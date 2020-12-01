人稱「舖王」的鄧成波蝕讓旺角豉油街項目予亞洲聯合基建（0711）。據亞洲聯合基建公布，其持股40%的合營公司與鄧成波及其子鄧耀昇訂立買賣協議，以3.5128億元出售旺角豉油街61至67號項目。此前有資料顯示，有關項目是由鄧成波收購多年，至2018年以逾3.86億元透過強拍統一業權，今次易手變相至少蝕3472萬元。

亞洲聯合基建的公告指出，該合營公司彩碧分別由Big Huge 及旗下間接全資附屬Grand Palace Global 直接擁有60%及40%。Big Huge由益兆興業董事長林俊森持有。

亞洲聯合基建將根據買賣協議，在3.5128億元代價中的8451.2萬元將由其按其持有的間接權益比例以俊和股東貸款出資。

集團認為今次收購事項符合業務發展策略及計劃，並為其提供良機以提升其物業發展及投資組合。目前項目為已平整地盤，並預期將重建為一棟混合式住宅及零售大樓。該物業的地基工程預定於2021年開始，並將於同年開始預售住宅單位，預期銷售住宅單位可產生現金流。

值得留意的是，在今年八月旺角豉油街61至67號項目曾以公開招標形式出售，當時市場估值料值約4.5億元。而鄧成波早前被指財困，其家族亦在近月先後放售多個物業，除了今次的旺角豉油街項目，另有油麻地上海街一幢商住物業、九龍城衙前塱道項目、灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓等。

記者：方楚茵

其他報道

有線新聞部據報裁員40人 新聞刺針全組炒清 曾獲批逾千萬保就業補貼

恒指半日升244點 重上10天線 中生跌10%

李嘉誠正電子電腦斷層掃描中心今投入服務 料每年1900名病人可受惠

內地股市半日反彈 滬指升1.31%

匯豐調查：72%企業預計2022年底前重返疫情前盈利水平

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升5日 升至0.14839%

新一批銀色債券今起接受認購 保證息率3.5厘 (附銀行券商優惠表)