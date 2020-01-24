恒指半日升244點 重上10天線 中生跌10%
文章日期：2020年12月1日 12:22
財新中國11月製造業PMI勝預期兼創10年新高，恒今早高開81點後，升幅曾擴大至287點，半日升244點或0.93%，報26586點，高於10天線(26573.88點)，成交金額874億元；國指升125點或1.19%，報10671點。恒生科技指數收報8007點，跌0.15%。
藍籌26隻升，22隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升4.03%，收報80元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌10.77%，收報6.96元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。友邦（1299）升3.06%，收報87.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點。
破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.68元，收報3.58元，升6.23%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.54元，收報8.35元，升1.46%；普拉達（1913）創52周高，見39.35元，收報39.2元，升1.82%。
中海油（0883）今早未止瀉，曾跌最多8.2%，半日收報7.74元，跌4.8%。
中生製藥（1177）績後受壓，曾跌近14%，創4月以來低位，收報6.96元，跌10.77%。
L’OCCITANE（0973）中期純利跌37.5%至1561.3萬歐元。收報18.14元，升10.74%。
美團（3690）上季多賺3.7倍至63億人幣。收報290.2元，升0.07%。
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