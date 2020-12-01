匯豐公布調查結果，香港企業著力應對市場變化為未來逐步復元作準備，四分三受訪香港企業正推行變革，比例為全球最高；其中，五成計劃於2021年加大業務投資，另外，72%預計2022年底前重返疫情前盈利水平。

調查於今年9月至10月訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。約四分之三的受訪港企（72%）預期業務將可於2022年底前恢復至疫情前盈利水平。另外，四分之三正就業務營運推行變革措施，以滿足客戶不斷變化的需要，比例為全球受訪市場中最高，反映港企靈活應變的能力。

調查發現，香港企業注重加強銷售渠道（51%）、改善現金流和資金管理（46%）及營銷策略（43%）。為維持業務長遠增長，他們亦視數碼平台和工具（52%）、營運流程創新（48%）及供應鏈改革（48%）為未來發展要務。此外，逾八成港企計劃於未來三至五年擴展國際市場，以尋找新供應商及貿易夥伴（51%）、提升競爭優勢（50%）及把握客戶需求增加的機會（48%），而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場（60%）。

此外，調查亦顯示，供應鏈為幾乎所有香港企業（98%）均關心的議題。為了加強抗逆力，香港企業會重塑供應鏈，採用與客戶群更接近的供應商。

疫情也促使企業重新思考業務發展的優次。超過七成受訪香港企業指，他們在過去一年已在社會及環境方面實施了新的措施。96%認為採取更具可持續性的營運方式，將有助增加客戶需求、吸引投資並建立良好商譽。

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