港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升3.57點子至0.14839%，是2020年11月9日後最高，當日報0.17%。對上一次連升5日是2020年9月21日，當日拆息報0.5%。

港元現報7.7524元貶值10點子，曾貶值最多14點子，報7.7528元，亦曾升值最多3點子，報7.7511元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.41點子至0.03625%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.07196%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.08381%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.59點子至0.30679%；6個月期HIBOR升0.18點子至0.54%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.69679%。

美元指數現報91.827貶值0.042點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.15475%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0064%，連續2日擴闊，利差是2020年11月10日後最高，當日差距為0.0008%

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