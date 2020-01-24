財新中國11月份製造業採購經理指數(PMI)由上月的53.6升至54.9，高過預期的53.5，去年同期為51.8。 PMI改善幅度為2010年11月後最顯著。過去7個月製造業每月都有改善，說明持續復蘇。

其他數字方面，產出及新訂單指數增亦升至10年高、企業用工亦出現2011年5月後最急速增長、企業採購活動擴張創2011年1月後最高。不過，產能壓力仍然存在，積壓業務量上升，積壓率為4月後最高；另由於供應商存貨短缺，投入品供應持續下降。

PMI回升，企業普遍反映，產量增長的原因是新訂單增加，以及年初因疫情造成的影響進一步修復。銷售出現十年最快增速，亦與客戶需求反彈有關，而需求回升仍然是內需轉強所帶動，新接出口業務的增速仍不如新訂單總量的速般強勁。

企業採購上升，成品庫存增加，是33個月來最高，企業表示，是由於銷售改善，整體市況轉強。

對於未來12個月的產出前景，企業保持強勁樂觀，但信心度較10月輕微減弱。企業的樂觀預期源於公司的擴張、國家的扶持政策，以及對疫情一旦結束、全球狀況將會反彈的預期。

財新智庫高級經濟學家王喆預計，後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。與此同時，內外部環境儲多不確定因素仍然存在，疫情期間推出的相關寬鬆政策的退出還需更加穩妥的設計。

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