美期今早回升，帶動恒指今早高開81點或0.31%，報26422點，成交金額165億元；國指今早高開41點或0.4%，報10587點。恒生科技指數開市報8041點，升0.28%。

藍籌33隻升，10隻下跌，7隻無升跌。銀娛（0027）升2.97%，報60.75元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）未止瀉，再跌7.75%，報7.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.12%，報86.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；匯控（0005）跌1.93%，報40.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

美團（3690）上季多賺3.7倍至63億人幣。開市報292元，升0.69%。

中生製藥（1177）第三季少賺18% 季息2仙。開市報7.28元，跌6.67%。

L’OCCITANE（0973）中期純利跌37.5%至1561.3萬歐元。開市報16.62元，升1.47%。

必瘦站（1830）中期少賺44％至1.36億 派中期息13港仙。開市報3.51元，升2.6%。

兆邦基地產（1660）兆邦基地產半年盈利倍增 不派息。開市報0.98元，無升跌。

奧園健康（3662）終止收購醫美業務55%股權。開市報5.17元，升2.3%。

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