光大證券（香港）前銷售董事陳昌義近期過檔中國恒大（3333）旗下的恒大證券，一眾陳昌義有份做執董或投資經理團隊的公司亦跟隨過檔。據中國投融資（1226）公布，與光大證券的投資管理協議在11月30日正式終止，並與恒大證券為訂立新投資管理協議，自12月8日起初步為期三年，每月投資管理費共6萬元，全年共72萬元，較光證的96萬元減少。

集團指，向公司提供服務的恒大證券管理團隊核心人員來自現有投資經理光大證券的管理團隊。因此認為恒大證券擁有對公司的足夠經驗及知識，及可提供專業的投資服務並履行其作為公司投資經理的職責。

集團提到，陳昌義被恒大證券新任命為負責人，他長期擔任若干21章公司，包中國創新投資（1217）、合一投資（0913）、中國投資開發（0204）、中國新經濟投資（0080）、核心經濟投資（0339）及首都創投（2324）的執董或投資經理團隊成員。

而上述的公司中，有三間亦已公布轉換恒大證券為新投資經理，包括中國創新投資的每月管理費為4萬元，全年48萬元﹔合一投資、中國新經濟投資每月管理費為5萬元，全年60萬元，連同中國投融資的年費72萬元，共計為恒大證券取得新投資管理費240萬元。

陳昌義除了因光大證券香港銷售董事的身份為人熟悉外，亦因他曾在著名影星周星馳旗下上市公司比高（8220）擔任執行董事，與周氏合作多年而為市場熟知。

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