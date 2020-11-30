兆邦基地產（1660）截至九月底的中期按年多賺98.8%至近4830萬元，純利率由2019年中期的17.2%，升至40.9%及17.2%，主要由於期間出售附屬公司帶來的一筆過收益2000萬元，及純利率較高的內地機械租賃業務增長。集團中期每股基本盈利為0.0078元，不派中期息。

兆邦基中期的收 益按年減少16.4%至1.182億元，主要由於來自建築機械貿易及運輸服務的收益減少所致。

集團中期的毛利率按年增加15.9個百分點至51%，主要因毛利率較低的香港建築機械貿易及運輸業務減少，以及毛利率較高的內地建築機械租賃業務增加。

集團亦有收惠本港保就業計劃，集團中期的其他收入及收益按年增加30萬元或約9.7%至340萬元，主要由於出售廠房和機械設備及「保就業」支援計劃工資補貼所致。

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