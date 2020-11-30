金管局今日公布，10月認可機構的存款總額按月上升6.4%，截至月底錄得15.71萬億港元，其中港元存款及外幣存款分別升9.8%及2.6%。金管局表示，10月存款及貸款變化，部分是新股認購所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，10月存款總額按月僅升3.1%，港元存款則升3.5%。

人民幣存款方面，10月人幣存款按月微升1.8%，錄得6801億元人幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額按月跌三成，錄得 4142億元人幣。

貸款方面，10月貸款與墊款總額按月升4.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月上升7.1%，在香港境外使用的貸款跌1.3%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由9月底的85.2%跌至10月底的84.0%。

金管局表示，按月貨幣統計數字或受到各種短期因素影響，如季節性、公開招股相關資金需求，及營商與投資相關活動等，而會出現波動，應小心詮釋統計數字。

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