L’OCCITANE（0973）公布，截至今年9月底止中期純利下跌37.5%至1561.3萬歐元，每股基本盈利0.011歐元，不派息。集團期內銷售淨額下跌15.2%至6.17億歐元，毛利率上升0.9個百分點至82.1%，主要受惠於線上銷售渠道比例增加。

按地區及報告匯率計，集團期內在巴西銷售淨額按年下跌58.4%至1099.7萬歐元，港澳亦跌44.5%至3234.5萬歐元，中國及台灣就分別升27.1％及19％至9744.5萬歐元及1793.6萬歐元。集團指出，香港的持續限制性措施及旅遊限制窒礙本地業務以及區內旅遊零售業務，中國的實體店及線上業務流量均有所增加，天貓錄得中雙位數增長。截至9月底止，集團零售點由今年3月底的3486間增加11間至3497間。

集團預計，下半財年的營商環境將充滿挑戰，重組過程或令全球9000名員工當中流失300個職位，將積極處理虧損領域，或加快美國等市場的店鋪整合。

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