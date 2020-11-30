近年頻頻擴大醫美業務投資的奧園健康（3662）再度遇挫，集團於今年公布，終止在今年9月18日斥6.91億元(人民幣．下同)增持浙江醫療美容服務公司連天美55%股權的交易。

集團指，經審慎周詳考慮有關收購事項的所有情況後，出於商業原因，於今日收市後與賣方訂立終止協議，即時生效，協議不再具有任何效力，訂約方毋須因此向另一方支付任何補償。集團又指，終止協議將不會對集團業務、經營或財務狀況產生任何重大不利影響，並將繼續積極物色適當的投資機會以擴大其業務規模。

集團原持有5%連天美的股權，其後欲增持55%，令到持股升至60%股權，並預計若完成交易後最快9月底至10月初可併表。

值得留意的是，奧園健康近年積極發展醫美業務，但卻不為投資者受落。當中在2019年12月集團披露以8200萬元投得一幅上海市奉賢區地皮，並計劃將地皮用作發展成為康養及醫療美容產業綜合體。惟投資者並不受落，導致股價在交易公布後翌日挫6.3%。集團在今年9月18日公布連天美交易後，在下個交易日亦跌6.3%。集團股價由年初至今亦下跌近14%。

記者：方楚茵

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