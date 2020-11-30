港交所（0388）公布，委任紅杉資本全球執行合夥人，紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬為香港交易所國際諮詢委員會第六名成員。委員會由商界、科技界及金融經濟界專家組成，為香港交易所董事會提供專業識見及觀點。沈南鵬與委員會其他成員一樣，初始任期為三年，屆滿後可續任。

委員會於2019年成立，是港交所董事會的諮詢組織，沈南鵬加入後委員會會增至六名成員，主席為港交所主席史美倫。

委員會的其他成員包括：前匯控（0005）行政總裁及集團管理委員會主席歐智華，彭博資訊全球公共政策副主席兼創始人及主席的特別顧問、前美國證券交易委員會主席Mary Schapiro，阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信，以及Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg。

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