中國生物製藥（1177）公布截至9月底止中期業績，股東應佔盈利約18.5億元人民幣(下同)，較去年同期下降約18%；基本盈利約9.81分，季度股息每股2港仙，連同已派發第一季股息每股2港仙及第二季度股息每股2港仙，首三季度合共派發股息每股6港仙。

期內，集團基本盈利為22.94億元，按年下跌11.7%。收入181.26億元，較去年同期下降約6.2%；新產品銷售收入佔集團總收入約36.7%，達到約66.59億元，較去年同期上升約66.9%；創新藥銷售額佔集團總收入約25%，去年同期佔比為約20%；抗腫瘤用藥銷售額約57.92億元，較去年同期上升約37.8%。

第三季度內，集團獲得臨床批件6件、生產批件11件及一致性評價獲批15個、申報臨床6件、一致性評價申報6個及 申報生產2個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共398件，其中肝病用 藥37件、抗腫瘤用藥190件、呼吸系統用藥22件、內分泌用藥20件、心腦血管用藥16件及其它類用藥113件。

其他報道

本港第三季新造保費按季反彈9%

恒指大跌553點 成交急增1.1倍 本月仍累升2.76% 科指升6%

本港第三季新造保費按季反彈9%

恒指大跌553點 成交急增1.1倍 本月仍累升2.76% 科指升6%

中芯、中海油或列入黑名單 中國外交部稱堅決反對美方政治化做法