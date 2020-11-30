保監局公布本港第三季保險業統計數字，第三季壽險業務新造保單保費為331.77億元，按季反彈9%，按年下跌16.87%，比第二季按年下跌四成的幅度有所收窄。今年首三季壽險業務新造保單保費為987億元，按年下跌29.4%。

今年首三季，包括個人人壽及年金的非投資相連業務，新造保單保費為905億，按年下跌30.8%，投資相連業務的新造保單保費為78億元，下跌8.2%。期內業界共發出5.5萬份延期年金保單，帶來39億元新單保費，佔個人業務總額3.9%。

由於跨境人流持續受到限制，第三季內地訪客新造保單保費按季進一步下跌68.3%，僅有2.66億元，按年計則跌97.24%，佔個人業務總額僅有0.8%。今年首三季內累計為65億元，按年下跌81.9%，佔總額6.6%。

今年首三季壽險保費收入總額為4127億元，按年上升5.1%，個人人壽及年金的非投連險保費收入按年升2.2%至3493億元，投連險保費收入下跌3.4%至198億元，退休計劃業務供款按年上升48.5%至382億元。

另外，今年年首三季，一般保險業務的毛保費為485億元，按年上升9.3%，淨保費為328億元，按年上升8.4%。期內整體承保利潤由8.56億元上升至14.35億元，由直接業務帶動。

記者：歐陽偉昉

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