期指最後結算日，恒指全日大幅波動，今早低開41點後，在內地勝預期的PMI以及突然進行的MLF操作利好下，內銀推高大市升最多66點，但午後恒指走勢急速轉差，曾跌572點，或跌最多2.13%，是2020年10月30日後最大跌幅。資金流方面，MSCI成分股換馬，成交金額大增，但北水流入減慢。按月表現方面，恒指本月跑贏科指、國指。

恒指收市跌553點或2.06%，報26341點，成交金額2406億元，較上日增加113.53%，是2020年11月11日2674.57億元成交後最多；國指跌243點或2.26%，報10546點。恒生科技指數收報8019點，跌0.87%。

藍籌5隻升，44隻下跌，1隻無升跌。當中，被美國列入黑名單的中海油（0883）以全日低位收市，收報8.13元，跌13.97%，是跌幅最大的藍籌，跌幅是年3月9日後最大。

中生製藥（1177）升2.77%，收報7.8元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升1.73%，收報26.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；友邦（1299）跌4.01%，收報84.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低111點。

北水南下合計淨流入49.97億元，較上日減少5.9%，連續第9日流入，累計流入295.29億元。

南水北上合計淨流入49.39億元人民幣，較上日增加99.45%，連續第3日流入，累計流入134.45億元。

恒指本月累升9.27%或2234點， 升幅是2020年4月03日後最大，當時收市升幅為9.92%；本月表現最佳的是吉利（0175），累升35.36%，其次為匯控（0005）及太古（0019），分別升29.28%及26.06%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌10.84%，其次為石藥（1093）及騰訊（0700），分別跌7.34%及4.73%。

國指本月累升8.06%或786點， 升幅是2020年9月11日後最大，當時收市升幅為8.41%；本月表現最佳的是吉利（0175），累升35.36%，其次為安踏體育（2020）及萬科企業（2202），分別升23.56%及22.7%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌10.84%，其次為石藥（1093）及騰訊控股（0700），分別跌7.34%及4.73%。

科指本月累升6.44%或484點， 升幅是2020年10月30日後最大，當時收市升幅為12.2% ；本月表現最佳的是華虹半導體（1347），累升35.14%，其次為金蝶（0268）及新東方在綫（1797），分別升32.92%及26.14%。而表現最差的是恒騰網絡（0136），累跌16.41%，其次為鴻騰（6088）及阿里巴巴（9988），分別跌16.17%及10.84%。

個股今日表現方面，美團（3690）績前向下，收報290元，跌7.05%。

破頂股包括，金蝶（0268）創上市新高，見27.8元，收報27.05元，升4.64%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.53元，收報8.23元，升2.11%；華虹半導體（1347）創上市新高，見41.35元，收報38.45元，升2.81%；龍湖集團（0960）創上市新高，見51.95元，收報50.8元，升0.79%；招商銀行（3968）創上市新高，見53.25元，收報49.05元，跌4.39%；普拉達（1913）創52周高，見39.2元，收報38.5元，跌0.13%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.94元，收報2.74元，跌4.2%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.55元，收報3.55元，升1.72%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.16元，收報13.52元，跌0.59%；

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