港股今早有回吐，大市個別發展，中資金融股強勢，限制跌幅。恒指低開後曾倒升，最多升66點，高見26960點回軟，半日收報26760點，跌134點或0.50%；國指跌0.17%。不過，恒生中型股指數升0.44%，小型股指升1.83%，大市表現不俗。成交亦偏旺，大市半日成交843億元。

中資金融股強勢，工行（1398）升逾4%，平保（2318）升逾2%，中信証券（6030）升3%。部分中資金融股急升後有回吐壓力，工行半日由高位回落超過3%，中壽（2628）半日跌近2%。ATM受壓，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌3%、4%。不過，科技股表現不差，小米（1810）、華虹（1347）、比亞迪電子（0285）升3%至半成不等。有贊（8083）、金蝶（0268）升5%、6%。光伏、金屬礦石等亦明顯做好。石油股捱沽，中海油（0883）挫一成，另濠賭、汽車、水泥等有沽壓，大市表現參差。

不過，中聯重科（1157）今早強勢向上，受到工程機械銷售強勁消息支持。中聯重科旗下建築起重機械上周在新產品訂貨會錄得80億元訂單，刷新紀錄，反映行業市道依然火熱，高效、環保、智能化的發展亦為行業帶來動力。股價方面，月初以來中聯重科拾級向上，8.5元或有阻力，而10天線約7.5元為重要支持位，8月附近吸納，中線有望向上突破9元創新高。

劉思明

投資版副主編