華南城（1668）截至九月底的中期核心淨利潤大增46.4%至7.35億元，純利按年增4%至6.54億元，每股基本盈利為0.0808元，不派中期息。集團一年內到期的債務高達151.6億元，集團表示目前手持現金近103億元，加上正經營現金流正，而約69.4億元銀行貸款有信心能進行再融資，上半年亦已獲得54億元額度﹔境內公司債12.6億元並無投資者要求提早償還﹔境外債則會視乎年期、時機及成本再決定，總備用信貸額達達172億元。

集團管理層指出，目前正積極將債務短變長，優化債務結構，單是上半年已將三年期或以上債務由三月底的29.08億元升至50.32億元，集團未來二至三年亦將持續降總負債，拉動信貸評級。由於目前境外融資成本利率仍達10-12%，國內銀行則僅6%，故一方面會藉提升集團租金收入水平，以雙位數增長，以獲取更多國內銀行貸款額度，同時，在總債下降、經營持續穩健下，有利評級下降，亦將對境外債務成本有利，相信未來整體融資成本可由目前的8.33%下降。

集團提到，目前在內地的土儲達1700萬平方米，足夠未來兩至三年發展，並無逼切的補充土儲需要，並且已在目前城市引進更多創新業態，如南昌的電商網紅基地，南寧、合肥和南昌項目的會員制超市，以鄭州的高性價比家具，及已有的奧特萊斯運營「四架馬車」，尚有其他如大教育、汽摩配件、醫養美妝和食品大健康等，亦會與夥伴如騰訊、萬達及其他更多合作單位合作等，目前亦已有城市在徵選範圍，傾向較具成長性及後續爆發力的城市。

至於集團香港辦公室早前有財務部員工確診新冠肺炎，集團指，目前其他所有同事檢測均是陰性，亦已關閉香港辦公室並作全面清潔消毒，全員居家隔離，保證日常運營正常。

其他報道

中國批准Tesla當地銷售滬製Model Y SUV

傳京東健康希望上限定價

康宏曹貴子被控串謀詐騙案 區院指控方無傳召任何康宏董事作供

恒指跌幅擴大 半日跌134點 中海油跌10%

澳洲貿易部長：準備就中國向其大麥徵關稅向WTO上訴

內地經濟數據勝預期 滬深兩市半日高收 上證漲逾1%

區院法官指未見康宏董事會有任何成員質疑關連交易

林鄭月娥：本港是發展「一帶一路」的理想伙伴

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 升至0.11268%

康宏曹貴子串謀詐騙案3名被告不成立

英國禁通訊企業明年9月後安裝華為5G設備

交銀（香港）更新網點服務安排

內媒刊恒大汽車「恒馳1」真車照片 刺激股價曾升8%

中國天然氣中期虧損收窄至3554萬

標普據報計劃以約440億美元收購IHS Markit

路透：中芯、中海油或被美國列入中國軍方擁有及控制名單