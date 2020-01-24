內地11月製造業PMI勝預期，恢復性增長明顯加快，恒指今早低開41點後曾倒升66點，半日收市前，最多曾跌141點，半日收市跌134點或0.5%，報26760點，成交金額842億元；國指跌18點或0.17%，報10771點。恒生科技指數收報8113點，升0.29%。

路透報道，美國準備把中芯國際（0981）、中海油（0883）加入國防黑名單。中海油跌10.37%，收報8.47元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。中芯國際收報22.2元，跌0.22%。

藍籌14隻升，35隻下跌，1隻無升跌。工行（1398）升4.11%，收報5.07元，是升幅最大的藍籌；建行（0939）升2.3%，收報6.24元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。

北水南下合計淨流入37.07億元，南水北上合計淨流入80.49億元人民幣，較上日全日增加225.03%。

美團（3690）績前向下，收報300.4元，跌3.72%。

傳匯控（0005）擬徹底退出美國零售銀行業務。收報41.75元，跌0.6%。

內媒刊恒大汽車（0708）「恒馳1」真車照片，刺激股價曾升8%，半日收報23.7元，升5.8%。

美國眾議院將表決限制中國公司在美上市提案。港交所（0388）收報387.2元，升0.26%。

中燃（0384）中期多賺3% 息10仙 匯率、LPG價格下跌拖累收入。收報28.75元，升3.05%。

破頂股包括，先健科技（1302）創上市新高，見3.44元，收報3.38元，升3.36%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見8.53元，收報8.4元，升4.22%；華虹半導體（1347）創上市新高，見41.35元，收報39.05元，升4.41%；金蝶（0268）創上市新高，見27.8元，收報27.3元，升5.61%；龍湖集團（0960）創上市新高，見51.95元，收報50.8元，升0.79%；招商銀行（3968）創上市新高，見53.25元，收報51.45元，升0.29%；普拉達（1913）創52周高，見38.95元，收報38.65元，升0.26%；東方表行集團（0398）創52周高，見2.94元，收報2.84元，跌0.7%；天津創業環保（1065）創52周高，見3.54元，收報3.45元，跌1.15%；錦欣生殖（1951）創52周高，見14.16元，收報14.08元，升3.53%。

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