澳洲貿易部長：準備就中國向其大麥徵關稅向WTO上訴

中國今年5月起對澳洲進口的大麥徵收關稅80.5%懲罰關稅。澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)表示，澳洲準備上訴至世界貿易組織(WTO)。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，自今年新冠肺炎病毒擴散全球，澳洲政府呼籲對病毒來源展開國際調查後，雙方關係惡化。中國除了對澳洲大麥徵收關稅外，也對澳洲葡萄酒徵收關稅，並限制及禁止龍蝦、煤炭和木材等多類澳洲商品進口中國。

伯明翰稱，澳洲政府已嘗試通過中國的國內程序解決貿易爭端，但儘管「令人信服的證據」支持澳方，但仍沒有成功。因此，下一步行動是對大麥關稅問題上訴至WTO。

另外，中國外交部發言人趙立堅在個人Twitter帳戶發布一張圖有關有澳洲士兵將刀架在阿富汗兒童喉嚨上的圖片。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，堪培拉要求中國就不實圖片作出道歉。

莫里森表示，澳洲正向Twitter尋求刪除趙立堅發布該張「令人反感」的圖片；又批評對方做法「太過分了，不能以任何理由進行辯解。」，指責內容離譜和欠缺理據，中國政府應該感到羞恥。

其他報道

林鄭月娥：本港是發展「一帶一路」的理想伙伴

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 升至0.11268%

康宏曹貴子串謀詐騙案3名被告不成立

英國禁通訊企業明年9月後安裝華為5G設備

交銀（香港）更新網點服務安排

內媒刊恒大汽車「恒馳1」真車照片 刺激股價曾升8%

中國天然氣中期虧損收窄至3554萬

標普據報計劃以約440億美元收購IHS Markit