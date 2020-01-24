港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，對上一次連升4日是2020年10月22日，當日拆息報0.44107%。

港元1個月期HIBOR升0.61點子至0.11268%，1個月HIBOR是2020年11月13日後最高，當日報0.11661%

港元現報7.7507元貶值1點子，曾貶值最多7點子，報7.7513元，亦曾升值最多0點子，報7.7506元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.42點子至0.04036%；1星期HIBOR升1.23點子至0.07339%；2星期HIBOR升0.22點子至0.08452%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至0.30089%；6個月期HIBOR跌0.11點子至0.53821%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.69679%。

美元指數現報91.701貶值0.089點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.15475%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0421%，終止連續3日收窄，利差是2020年11月24日後最高，當日差距為-0.0412%，。