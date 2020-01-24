恒指今早低開41點或0.16%，報26853點，成交金額54億元；國指今早低開9點或0.09%，報10781點。恒生科技指數開市報8095點，升0.07%。

藍籌19隻升，22隻下跌，9隻無升跌。工行（1398）升1.44%，報4.94元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌5.19%，報39.25元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.98%，報6.16元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；阿里巴巴（9988）跌2.08%，報264元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

路透報道，美國準備把中芯國際（0981）、中海油（0883）加入國防黑名單。中芯國際開市報22.05元，跌0.9%；中海油開市報9元，跌4.76%。另外兩桶油中石化（0386）跌1.86%，報3.7元；中石油（0857）跌0.76%，報2.61元。

美團（3690）今公布業績，開市報310元，跌0.64%。

傳匯控（0005）擬徹底退出美國零售銀行業務。匯控開市報42元，無升跌。

美國眾議院將表決限制中國公司在美上市提案。留意港交所（0388）。港交所開市報386.4元，升0.05%。

保就業獲2430萬元，莊臣（1955）半年多賺4.3倍，開市報0.78元，升4%。

中燃（0384）中期多賺3% 息10仙 匯率、LPG價格下跌拖累收入。開市報28.7元，升2.87%。

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