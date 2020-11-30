彭博引述監管人士透露，早前上市前一刻突然被叫停的螞蟻集團，可能無法在明年之內上市。

報道引述消息指，因為螞蟻集團尚處於評估所需進行的變動的初步階段，以滿足新的小貸管理辦法下監管機構的要求，要滿足新要求將帶來巨大的工作量，並且一些要求還沒有明確下來。

螞蟻集團一位發言人拒絕置評，中國央行、銀保監會和證監會未立即回覆彭博尋求置評的傳真。

報道引述消息稱，在金融穩定委員會領導下，來自一行兩會等監管機構的工作人員成立了對螞蟻集團的聯合工作小組。該小組的主要職責包括，與螞蟻集團定期的工作聯絡，根據監管需要收集相關數據與材料；以及研究如何進一步加強金融科技平台監管等。

此外，針對螞蟻下兩家小貸公司，花唄和借唄，若要在全國範圍內開展業務，螞蟻需重新向銀保監會提出申請，但據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網絡小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩塊牌照。

知情人士並稱，螞蟻也需要向央行申請金融控股牌照，因其業務橫跨兩個以上金融領域；監管機構尚未給出具體的指示，但已告知螞蟻需要遵守目前的監管規定並在金融控股公司的框架下運營。

其中一名知情人士稱，螞蟻目前在等待網絡小額貸款管理辦法的最終版本，也預計未來幾個月會有更多針對財富管理等金融科技行業的監管政策出台。IPO目前不是其首要任務。

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