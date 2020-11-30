港股繼續小幅爬升，動力主要來自中資金融股，內銀股、內險股、券商股全都有不俗表現。整體資金流以炒落後為主，同時動力科技股動彈不得。資源股上周急挫後回升，同時有色金屬價格繼續走高，初步確認突破2017、18年高位後再升，上周股價波動看來只是走火警。港股的設局是一直在炒落後，近期中資金融股成為撐市主力，內房股也嘗試反彈。

恒指持續向上，但科技股卻失去動力，而可不是的一個好的現象。價值股其實重估多時，當然也可以繼續向上，但不同於科技股或增長股的，是他們始終不會長到天上去。你不可能對石油股、煤炭股有很大幻想空間，給他們30倍、50倍市盈率，升多了終要行人止步。大市要持續向上，走得更高，始終要科技股發力，就像美股一樣。

中資科技股似高位整固

中資科技股其實也說不上差，騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）和小米（1810），由高位回落幅度也不大，設局更像是高位整固。走勢原本呈對稱三角形，筆者以為會出現方向，但三角形結束卻又轉為橫行。市場似乎在等待中央對平台經濟有何監管新規，大家都不敢下注。市場也只能繼續炒作價值股，中資金融股成了近期大贏家。內銀和內險都相當強，招行（3968）、建行（0939）、工行（1398）、太保（2601）、平保（2318）等都創近期新高，走勢仍在反覆上升。

券商成炒落後好對象

券商股一直落後，近期永煤事件後，中央又要求海通證券（6837）自律調查，加上券商不少持有或代持債券，大家也擔心要資產減值。當然，中央同樣要求興業銀行等自查，但銀行的規模遠大於券商，相對影響有限。違約、逃廢債發生多宗之後，市場信心已跌至冰點，但可能券商股價也消化了有關的沽壓。市場現在一面倒看好明年A股前景，券商就成了一個炒落後的好對象，尤其是相對於內銀內險，券商股距離高位仍有一大段距離。

除了中資金融股，上周也見大落後的內房股轉強。內房股利淡因素眾多，宏觀基本因素也欠佳：中央明年定必邊際上收緊貨幣和信貸，「三條紅線」阻礙發展、房地產貸款佔新增貸款設上限也影響銷售。但內房股也是內部分化，此前全是優質民企、國企背景的大型房股強勢，近期市場更加重視個別股份基本因素，旭輝（0884）明顯跑出，股價展開升浪。

美銀美林日前發表報告，指集團3年內的收入複合年增長率為15%，其中合同銷售的複合年增長率為10%以上，應佔合同銷售的複合年增長率為20%以上，現價僅相當於2021年預測市盈率約5倍，屬吸引水平。

旭輝「三條紅線」若達標 將吸引資金

更重要的是，美林認為旭輝有機會在今年就達到「三條紅線」的標準，若成功，勢將吸引資金流入。事實上，旭輝上半年剔除預收後的資產負債率為74%，淨負債率回落至63%，在擴張速度與負債水平之間較為平衡。目前短債佔比僅24%，現金對短期債務的覆蓋比例高達2.4倍，短期償債壓力較小，財務狀况較為穩定。上半年平均資金成本僅5.6%，也處於行業較低水平。若股價能稍為回落，可於10天線附近，即6.4元水平小注收集。

[張兆聰 還看今朝]