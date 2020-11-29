郭曉群希望委派馬時亨（圖）入局康宏，但上周四的股東會因兩派紛爭而未能順利舉行。

康宏環球（1019）上周四（26日）應主要股東、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群召開股東特別大會（EGM），但最終股東會中途叫停。郭曉群今晚發表聲明，稱康宏公告中的部分內容不屬實，又稱主持EGM的會議主席、集團非執董林國昌，曾指派最少三名身材彪悍的保安人員，威脅及恐嚇自己委任的代表。

康宏當於公告中指控，郭曉群委任代表打斷會議，聲稱郭曉群持有康宏51.2%股權，又試圖奪取會議主持權，是「以威脅及恐嚇之方式行事」。公司又稱，因為EGM無法安全有序進行，才宣布延期。

郭曉群今晚聲明則反駁指，當時情況，是己方代表向在場人士提出自己持有康宏51.2%股權，同時要求選馬時亨為EGM會議主席，而提出要求後，林國昌便指示最少三名身材彪悍的保安人員，對譚進行威脅及恐嚇。郭續稱，當時康宏場內有大量保安人員，相信公司對會場及與會者有控制，因此自己派出的代表是無可能威脅及恐嚇在場人士，康宏公告描述的情況與實情完全相反。

聲明又指，在郭曉群的委任代表提出要求推選馬時亨為大會主席之際，林國昌隨即多次提出要求終止大會，並非公告中所述的「由於股東特別大會無法安全及有序進行，故林國昌先生宣佈股東特別大會延期」。

聲明稱，希望通過說明以正視聽，並保留一切法律追究的權利。