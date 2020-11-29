美國零售業的年底傳統銷售旺季展開，根據Sensormatic Solutions數據，「黑色星期五」（Black Friday）商店的客流量與去年相比下降了52.1％。Sensormatic Solutions全球零售諮詢高級總監Brian Field指，因應肺炎疫情及社交距離因素，消費者紛紛避開前往購物商場而轉戰網上購物。

Sensormatic Solutions表示，在感恩節（26日）當天，沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）等許多零售商，也因為疫情而關店，客流量同比下降94.9％；由年初至今，全美國的零售商店客流量下降45.2％。

軟件商Adobe的年度Adobe Analytics最新統計顯示，美國感恩節翌日的「黑色星期五」網上消費額急增21.6%至90億美元（約697.5億港元）創新高，成為美國歷史上第二大的網購日，僅次於去年的網購星期一（Cyber Monday）。Adobe又預計，今年的Cyber Monday（明天）將成為歷來最大的網購日，料錄得108億至127億美元（約837億至984.25億港元）生意額，較上年同期增長15％至35％。

Adobe Digital Insights的主管Taylor Schreiner表示，以往消費者在「黑色星期五」會買新遊戲機、電話、智能設備和電視等。但今年的情況而言，以往在實體店買的雜貨、衣服和酒類等，也紛紛轉到網上。