針對在美中概股、或令部分公司遭停牌的《外國公司控股責任法案》，於今年5月已獲美國參議院通過，將於周三（12月2日）在眾議院進行投票。彭博社報道，周三的流程中，將不會對草案內容進行任何修訂，若獲得三分二投票，便將獲通過。報道指出，推進此議程的速度較快，顯示《法案》獲得民主、共和兩黨的跨黨派支持。

兩黨議員均表示，草案是要針對中概股核數上的監管漏洞。一般而言，在美上市公司的審計報告均要受到上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管，但包括中國、比利時在內的數個國家，一向引述各類原因不允許PCAOB核查報告。草案則建議，日後連續3年未能讓PCAOB審查核數報告的外國企業，或是未能自證自身不受外國政府擁有或控制的公司，均將會被禁止在美國的任何交易所進行交易，甚至不可進行場外交易。

根據流程，若草案獲兩院通過，再獲美國總統簽署，便將會落實。美國大選告一段落，但針對中概股的「出招」未有停歇。彭博於兩周前曾引消息報道指，美國證交會（SEC）亦正擬定計劃，或提出新法例，要求未能遵守美國當地核數規定及監管的外國公司，被強制退市。

另一方面，中國則寄希望於拜登政府，希望拜登上台後再就此進行談判。中證監副主席方星海於美國大選結束後曾表示，認為問題並不棘手，相信能在拜登執政期間解決。