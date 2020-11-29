中國證監會前主席肖鋼出席一論壇時指出，大灣區金融改革開放關鍵是落實已出台的各項政策措施，必須推動跨境創新合作，將研究發行大灣區債券，推進區域性股權交易市場規範發展，設立人民幣海外投資基金，促進金融服務於多元化、特色化發展。

他指出，金融服務應圍繞大灣區產業轉型升級，實現高質量發展，堅持合作互利共贏，以市場化為導向，支持實體企業和三地居民往來的金融需求，鞏固及發展香港國際中心地位，廣州、深圳、珠海等城市就發揮國際金融樞紐作用，加強跨境金融合作，大力發展特色金融產業。

現時互聯互通要大力推動資金通，推進資本項目便利化改革，進一步打通人民幣資金雙向流通的渠道，推進本外幣合一的銀行帳戶，以及跨境資金池業務。內地銀行則要推動落實單一窗口跨境服務，以及鼓勵海外保險資金回流大灣區，支持市場採購貿易，跨境電子商務貿易等新業態，為內地企業和居民個人開立外幣結算帳戶。

他表示，隨著三地跨境金融業務發展，跨境監管變得更重要，尤其是跨境金融消費者，最新的任務是如何構建跨境金融消費者、投資者合法權益的保護機制，才可保證金融改革開放，令大灣區行穩致遠。