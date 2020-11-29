財政司司長陳茂波今日撰寫網誌，指現階段的數據及走勢顯示，不具備住宅物業市場「撤辣」空間，住宅市場仍堅挺，住屋價格遠高於一般市民可負擔水平，會審慎考慮四項因素包括樓價跌幅、成交量等，會密切留意市場情況。

他指出，雖然住宅樓市近年因社會事件和疫情有所調整，但住屋需求和低息環境令樓價高企，現時住宅樓價與2010年相比累計升幅超過一倍。即使本港經濟持續五季負增長，期內住宅樓價累計僅回落不足3%。

他重申，住宅物業市場「撤辣」會考慮四項因素，一是樓價下跌的幅度與速度，包括同區一手樓與二手樓之間的樓價差距變化；二是成交量，包括一手樓及二手樓市的銷情；三是未來住宅樓宇的供應量，當中包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，以及短中期的潛在供應量；以及整體經濟情況與展望，除了本港經濟及就業情況、利率走勢及市場資金量，亦耍注意外圍經濟環境。

他指出，港經濟在過去一年半持續受壓，由於環球及本地疫情反覆，社會民生及商業活動屢受打擊，市場對經濟前景未敢樂觀，加上最新一波疫情迅速在社區擴散，情況令人憂慮。經濟持續萎縮及疫情導致店舖經營倍添困難，期內商用物業交投疏落，在目前經濟環境，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅（DSD），不易令非住宅物業市場回復熾熱炒風，是「撤辣」的合適時機。