財經事務及庫務局局長許正宇今日發表網誌指，融入國家發展大局與保持國際化優勢是香港發展的「一幣兩面」，深化金融互聯互通措施體現香港「一幣兩面」的發展本質，可提升香港的競爭力，成為更受國際資金青睞的「聯通」之地。

他指出，北向交易即將納入內地科創板股票，為國際機構投資者提供全新渠道，南向交易亦納入在港上市未有盈利的生物科技公司，將加強其股票流動性，最終令香港的生物科技投融資生態圈更受國際投資者歡迎。

他表示，《施政報告》提出進一步促進私募基金發展，為分發的附帶權益提供稅務寬免，加上早前通過的《有限合夥基金條例草案》，以及往後考慮推出吸引更多海外基金落户香港的「三步曲」，很有信心香港會成為廣受國際私募基金歡迎的註冊及營運基地，以大灣區為目標市場的企業將是國際私募基金感興趣的投資項目。

另一措施是推動房地產投資信託基金（REITs）發展，內地作為全球新經濟發展龍頭，有望為港REITs市場帶來更多新投資資產，亦會繼續放眼海外，在國際市場例如東盟工業園區等尋求發展REITs資產的新機會。

至於香港作為「滙才」之地，未來應持續培養青年人成為懂國情、熟國際的人才，青年人如果能夠展示對大灣區的獨有識見，將來在內地、香港或國際企業求職，都肯定會路路暢通。