美股周五在感恩節假期後復市，提早3小時收市，無阻美股延續新冠肺炎疫苗消息推出以來強勢，周五三大指數做好，納指再破頂上升0.9%，收報12206點，

標普500指數上升0.2%，收報3638點亦創收市新高，道指上升29910點，上升0.1%。

總結全周，月初跑輸舊經股的納指上升3%，道指和標指上升2.2%。11月接近尾聲，道指月初至今上升12.86%，有望成為1987年1月以來最佳的單月表現，標指和納指上升11.27%和11.86%，亦可成為今年4月以來最佳單月表現。除美股以外，全球股市皆一同做好，MSCI世界指數上升13.48%，創出紀錄新高。

除此疫苗消息外，本月特朗普在多州的總統選舉訴訟敗訴，拜登即將接任更為明朗，亦是利好消息之一。 Columbia Threadneedle Investments基金經理Maya Bhandari認為，疫苗和總統選舉消息消除兩個重要的風險，未來應還有增長空間。

恒指夜期上升26956點，上升0.12%，高水61點，港股ADR指數報26956點，上升0.23%。中資股ADR向好，中銀香港（2388）ADR折合報25.54港元，較港股高收1.36%，中聯通（0762）ADR折合報4.83港元，較港股高收0.6%。