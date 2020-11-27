律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）公布，據其中期報告披露，該公司透過全球發售籌集所得款項淨額合共約3.357億港元，於今年10月底，未動用所得款項淨額約2.457億元。公司稱，鑑於疫情帶來的潛在影響，董事會議決更改未動用所得款項淨額用途。

公告指，用於支持擴大及發展屋宇裝備工程業務的未動用所得款項淨額，由原本3250萬元增至4240萬元，預期於今年12月底或之前使用；用於收購、投資、合作或組建合營企業的未動用所得款項淨額，則由原本4220萬元減至560萬元，預期於明年12月底或之前使用。

公司稱，新冠病毒大流行爆發及其隨之而來的全球旅遊限制，以及多個國家嚴格執行相應封城措施，均對全球社會及經濟環境造成影響，董事會認為未動用所得款項淨額用途，應相應調整，以更好配合現時經濟狀況及疫情日後帶來的挑戰。

董事會又認為，將未動用所得款項淨額合共約6800萬元，重新組合作為整體收購或投資於公司較為合適，而非將未動用所得款項淨額分配給特定業務板塊，即環境工程業務板塊或ICBT業務板塊，作為收購之用。公司於今年10月底所持未完成合約價值續創新高，約達109億元，而去年12月底則約為94億元。

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