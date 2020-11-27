近期小型新股頻現洗倉，部分新股質素一向為人詬病。港交所（0388）今日公布諮詢文件，指關注主板上市公司素質，並擬提升主板上市盈利的最低要求。於諮詢文件中，港交所亦點名「屬於傳統行業的中小型公司」，指部分公司估值不合理，懷疑並非是發展業務，而是為「造殼」。

港交所亦特別提出兩項針對新股的監管關注情況，其一是在部分新股個案中，發現疑似向投資者提供回佣，令使其認購股份的行爲；此外亦發現其他不當行爲，例如「編造人工股東基礎」。港交所續指，此類行為均將會影響新股價格發現，亦是有違聯交所《上市規則》中的基本原則，即證券的發行及營銷應按公平有序的方式進行。該所續指，關注此類公司是為「啤殼」、造市或進行內幕交易的可能。

「折扣認購」及「人頭認購」等新股亂象並非新事。此前有本地傳媒報道指，有小型新股為成功上市，向部分包銷商提供高額折扣價格以認購新股，令此部分券商成為「影子包銷商」。而在公司成功上市後，此部分股份便迅速遭出售套利，導致部分小型新股上市後股價急瀉。

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